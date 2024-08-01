Тюменские нефтепроводчики на учениях подтвердили высокий уровень готовности к ликвидации нештатных ситуаций

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Плановое учебно-тренировочное занятие на подводных переходах магистральных нефтепроводов провело АО "Транснефть – Сибирь". Учения состоялись на трубопроводах Нижневартовск – Курган – Куйбышев, Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск и Шаим – Тюмень через р. Туру в Тюменской области, сообщает пресс-служба компании.

Сотрудники предприятия отработали действия по локализации и ликвидации нештатной ситуации, усовершенствовали практические навыки. Таким образом, выполнены цели мероприятия - поддержание в постоянной готовности персонала и проверка работоспособности оборудования.

В тренировке участвовали бригады линейных аварийно-эксплуатационных служб и оперативных подразделений Тюменского управления магистральных нефтепроводов - нефтепродуктоперекачивающей станции "Тюмень", линейной производственно-диспетчерской станции "Торгили", а также Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий (СУПЛАВ) АО "Транснефть – Сибирь". Всего это более 50 человек, использовалось 20 единиц спецтехники.

По сценарию на одном из трех подводных переходов магистральных нефтепровода через р. Туру "произошло" снижение давления ниже допустимого. В результате условного повреждения нефть разлилась в русловой части реки и стала перемещаться вниз по течению. Диспетчер "остановил" транспортировку нефти по трубопроводам и оповестил руководителей. Патрульная группа обследовала участок и приняла первичные меры по обеспечению безопасности. Специалисты обозначили участок предупреждающими знаками и сигнальными лентами.

Суммарно на трех рубежах бригады линейных аварийно-эксплуатационных служб установили 1 тыс. 130 м удерживающих и 340 м береговых боновых заграждений. Были использованы нефтесборное оборудование, шанцевый инструмент, установлены емкости для сбора "нефти". Ширина реки на месте проведения УТЗ - 110 м, скорость течения - 0,3 м в секунду.

Условный выход нефти был локализован и ликвидирован в полном объеме в нормативные сроки. Отсутствие загрязняющих веществ за заградительным рубежом подтвердила служба экологической безопасности и рационального природопользования Тюменского УМН.

Наблюдатели положительно оценили результаты учений, отметив высокий уровень подготовки, слаженность и грамотность действий. Их вывод - квалификация персонала, техническое оснащение позволяют своевременно и эффективно реагировать на возможные нештатные ситуации на производственных объектах АО "Транснефть – Сибирь", обеспечивая высокий уровень производственной и экологической безопасности.