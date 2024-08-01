В подвозе учащихся к школам Тюмени задействуют 92 автобуса

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В 16 образовательных организациях Тюмени будет организован подвоз обучающихся из удаленных районов города. Всего в этом году разработано 49 маршрутов, в том числе два новых. Для этих целей задействуют 92 автобуса, сообщает администрация города.

"В этом году появилось два новых маршрута: от школы № 22 до № 95 (ул. Ставропольская, 137) и до школы № 38 (ул. Кемеровская, 1б), а также от школы № 94 (ост. "Муравленко" – ост. "Филиал библиотеки им. Пушкина") до ЖК "Ария". На сегодняшний день разрабатываются карты маршрутов к строящейся школе в ж.р. Мелиораторов из с/о "Русское поле", "Малинка", "Якорь", – проинформировала директор городского департамента образования Ольга Тренина на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.

Особое внимание уделяется техническому состоянию автобусов. По словам врио начальника ОГИБДД УМВД России по г. Тюмени Александра Постовика, к началу учебного года специалисты проверяют исправность тормозной системы, рулевого управления, наличие ремней безопасности, оснащенность тахографами, проблесковыми маячками и другими специальными приборами, а также действующей диагностической карты. Транспортные средства проходят технический осмотр.

Перемещение автобусов, задействованных в перевозке детей, сотрудники Госавтоинспекции проконтролируют с помощью программного комплекса "Паутина". К водительскому составу также предъявляются определенные требования: стаж работы в качестве водителя категории "D" не менее одного года, отсутствие постановлений о лишении прав или административных нарушений в области дорожного движения.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Также завершаются комиссионные обследования улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений. Основные замечания касаются установления дорожных знаков, обеспечения их видимости, удаления надписей, восстановления искусственных неровностей, горизонтальной дорожной разметки.