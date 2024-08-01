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В подвозе учащихся к школам Тюмени задействуют 92 автобуса

Общество, 13:27 21 августа 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В 16 образовательных организациях Тюмени будет организован подвоз обучающихся из удаленных районов города. Всего в этом году разработано 49 маршрутов, в том числе два новых. Для этих целей задействуют 92 автобуса, сообщает администрация города.

"В этом году появилось два новых маршрута: от школы № 22 до № 95 (ул. Ставропольская, 137) и до школы № 38 (ул. Кемеровская, 1б), а также от школы № 94 (ост. "Муравленко" – ост. "Филиал библиотеки им. Пушкина") до ЖК "Ария". На сегодняшний день разрабатываются карты маршрутов к строящейся школе в ж.р. Мелиораторов из с/о "Русское поле", "Малинка", "Якорь", – проинформировала директор городского департамента образования Ольга Тренина на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.

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Особое внимание уделяется техническому состоянию автобусов. По словам врио начальника ОГИБДД УМВД России по г. Тюмени Александра Постовика, к началу учебного года специалисты проверяют исправность тормозной системы, рулевого управления, наличие ремней безопасности, оснащенность тахографами, проблесковыми маячками и другими специальными приборами, а также действующей диагностической карты. Транспортные средства проходят технический осмотр.

Перемещение автобусов, задействованных в перевозке детей, сотрудники Госавтоинспекции проконтролируют с помощью программного комплекса "Паутина". К водительскому составу также предъявляются определенные требования: стаж работы в качестве водителя категории "D" не менее одного года, отсутствие постановлений о лишении прав или административных нарушений в области дорожного движения.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Также завершаются комиссионные обследования улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений. Основные замечания касаются установления дорожных знаков, обеспечения их видимости, удаления надписей, восстановления искусственных неровностей, горизонтальной дорожной разметки.

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# дорожная безопасность , школьный автобус

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