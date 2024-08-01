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Малоинвазивное лечение грыж применяют хирурги в Тюменской области

Общество, 08:59 24 августа 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Малоинвазивное лечение грыж применяют хирурги в Тюменской области. Метод лапароскопической герниопластики используют в Областной клинической больнице №2.

"Это передовое лечение различного рода грыж помогает снизить риск рецидивов и осложнений, значительно уменьшает время пребывания в стационаре после операции. Уже на следующие сутки пациент может беспрепятственно передвигаться и быстро восстанавливается", - рассказал заведующий хирургическим отделением №1 Николай Земеров.

Такая операция помогла 72-летнему мужчине вылечить паховую грыжу. Он три года терпел дискомфорт, но в последнее до операции время состояние ухудшилось. На оперативное лечение его отправили после осмотра в поликлинике.

"Команда хирургов под общей анестезией провела лапароскопическую герниопластику. Через небольшие проколы ввели лапароскоп, затем удалили грыжевой мешок, возвратили органы брюшной полости в прежнее положение, после чего произвели наложение сетки", - пояснил хирург ОКБ №2 Абдумалик Умурзаков.

Операция прошла успешно и уже через пару часов пациент мог самостоятельно передвигаться с минимальным болевым синдромом, сообщает медучреждение.

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# ОКБ №2 , хирургия

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