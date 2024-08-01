Тюменцам рассказали о симптомах лихорадки Западного Нила

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Начальные симптомы лихорадки Западного Нила напоминают клещевой энцефалит, так как у них общие возбудители. Важно обращать внимание на внезапное повышение температуры и интенсивные головные боли, сообщила доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского медуниверситета Мария Орлова.

"В тяжелых случаях вирус может поражать центральную нервную систему. Для подтверждения диагноза выявляют специфические антитела в крови. В значительном количестве случаев антитела обнаруживаются случайно, что говорит бессимптомном заражении", — отметила она.

Этим летом в южных и центральных регионах России отмечены случаи лихорадки Западного Нила. Заразились жители Татарстана, Астраханской и Рязанской областей.

По словам заведующего кафедрой зоологии и эволюционной экологии животных Тюменского государственного университета Сергея Гашева, жителям Тюменской области опасная инфекция не грозит. "В начале лета была жаркая и сухая погода, сейчас высокая влажность и холодно, а такие условия не способствуют росту численности кровососов", – объяснил Сергей Гашев.

Вакцины от лихорадки Западного Нила, поэтому медики призывают максимально защититься от укусов насекомых, пишет tmn.aif.ru.