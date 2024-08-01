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Тюменские флористы определили тенденции выбора букетов учителям

Общество, 11:38 25 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Современные тенденции к выбору букета учителю - композиции из органических и сезонных цветов: астры, георгины, хризантемы. В моде использование экологичных и натуральных материалов упаковки – крафтовой бумаги, джута, рассказала флорист Олеся Тимофеева.

Простые и стильные букеты из нескольких видов цветов становятся все более популярными. Плюс такого подхода – удобство и экономия. Добиться уникальности можно, используя необычные, редкие, экзотические цветы, оригинальную и броскую упаковку или включив в состав декоративные элементы, фрукты и даже овощи, что, кстати, не противоречит "сезонности".

Рекомендовано применять символичное оформление: для учителя литературы - композиция, оформленная в виде книг или с использованием страниц старых романов; в букете для математика можно использовать мелкие цветы, собранные в геометрические формы.

Популярностью пользуются открытки, записки с поздравлением или символические подарки к цветам, пишет издание "Тюменская область сегодня".

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