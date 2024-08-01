Родителям тюменских первоклассников дали советы пополнения транспортной карты

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Родителям младших школьников, особенно первоклассников, посмотреть баланс транспортной карты и пополнить его дебетовой банковской картой можно через мобильное приложение "ТТС", официальный сайт, банкоматы и приложение Сбербанка, мобильное приложение GorodPay.

Школьники по льготной карте платят 20 % от тарифа,студенты — 50 %. При действующих ценах это 6,2 рублей и 15,5 рублей соответственно. Количество поездок не безлимитно: по две в день за исключением воскресений,праздников и каникул. Льгота действует только при оплате транспортной картой "Тюменской транспортной системы"("ТТС"), поэтому важно иметь баланс.

Транспортные карты рекомендуют пополнять заранее, когда остаются деньги на две-три поездки, после онлайн-перевода необходимого записать на терминале кондуктора.Это происходит автоматически при оплате проезда, однако денежные средства становятся активными для записи не сразу.

Кроме того, в городе действуют специальные терминалы, их можно определить по зеленому цвету. Пополнение карт происходит за наличный расчет. Расположение ближайшего также можно найти на сайте"ТТС", пишет "Вслух.ру".