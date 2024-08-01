Цветы не на один сезон предлагают подарить учителям тюменские садоводы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Живые растения вместо букетов из срезанных цветов предлагают подарить учителям на 1 сентября. Это могут быть комнатные композиции, отдельные комнатные или уличные растения. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель питомника "Плодовое" Светлана Гаврилова.

"Мы продаем растения, которые живут не один сезон. Ведь очень приятно, когда цветок, подаренный на 1 сентября, не будет выброшен через неделю, а будет расти в красивом горшке. Например, бальзамин можно поставить на окно. Если это многолетнее растение, то потом его можно пересадить на приусадебный участок", - сказала Светлана Гаврилова.

Срезанные цветы чаще привозят из-за рубежа, поэтому они стоят дороже. За две тысячи рублей в салоне можно купить обычный букет, а в питомнике на эти же деньги можно приобрести большее количество комнатных растений, которые можно подарить не одному учителю.

"В классную комнату в школе подойдут только комнатные растения. На подоконник можно поставить хлорофитум. Он поглощает негативную энергию, которая идет от электричества. Также можно поставить плющ - лиственное растение, он дает много кислорода и чистит воздух. Сегодня линейка неприхотливых комнатных растений большая", - добавила руководитель питомника.

Стоимость растения зависит от культуры и размера. Чем больше и взрослее растение, тем дороже оно будет стоить. Популярным подарком на 1 сентября является суккуленты или кактусы. Считается, что эти растения необходимо иметь около каждого компьютера.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Юлия Божок