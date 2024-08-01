Около 3,3 млн рублей выделила "Транснефть – Сибирь" на создание детского комплекса в Тюменской области

| Фото: Елена Григорьева | Фото: Елена Григорьева

Поддержку в создании спортивно-игрового комплекса "Вокзал будущего" для детей п. Ингаир Тобольского района оказала "Транснефть – Сибирь" в рамках благотворительной деятельности. На приобретение и установку комплекса компания направила около 3,3 млн рублей. Реализация благотворительного проекта позволила благоустроить зону общего пользования и построить новую детскую площадку с игровым оборудованием, сообщает пресс-служба "Транснефть – Сибирь".

В комплекс входит 19 объектов для спортивных и развивающих занятий. Детская площадка разбита на несколько функциональных зон, в центре расположен многоуровневый объект – "Космическая станция". Все это позволит развивать у детей интерес к активным видам отдыха, формировать стремление к здоровому образу жизни. В комплекс входит оборудование, которое способствует активизации познавательной деятельности, в том числе, развитию творческого мышления.

"Идею, концепцию, наполнение мы обсуждали вместе с жителями и детьми поселка, и вот наша мечта сбылась. Комплекс получился яркий, многофункциональный: здесь есть зона для самых маленьких, для школьников, футбольное поле, тренировочная зона – каждому найдется занятие по душе. Наш поселок небольшой, здесь проживает около 200 человек, площадку ждали все с нетерпением", – сказала глава Надцынского сельского поселения Юлия Тарханова.

В торжественном открытии приняли участие генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов, глава администрации Тобольского района Леонид Митрюшкин, жители п. Ингаир. В преддверии Дня знаний работники предприятия вручили детям подарки – школьные наборы. В ответ ребята подарили гостям благодарственные письма, оформленные своими руками.

| Фото: Елена Григорьева | Фото: Елена Григорьева

"Компания сразу откликнулась на просьбу помочь с возведением детского спорткомплекса, и сегодня мы видим результат – это счастливые глаза детей. Мы выражаем благодарность компании "Транснефть" и "Транснефть – Сибирь" за оказанную помощь в создании спортивно-развивающего комплекса", – отметил Леонид Митрюшкин.

"Семья – это основа всей нашей жизни, основа благополучия и развития общества, а дети – наше будущее. Поэтому компания поддержала этот проект. Это вклад в наших детей, в наше будущее, что подтверждает неравнодушие, заботу и внимание к ним", – добавил Рустэм Исламов.

Отметим, нефтепроводное предприятие регулярно выделят благотворительные средства на развитие социальной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы образовательных, культурных, медицинских учреждений в регионах присутствия. Также большое внимание уделяется населенным пунктам, расположенным в сельской местности.