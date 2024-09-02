Выставку "Тюменская марка – 2024" презентуют предпринимателям и самозанятым

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Презентация выставки "Тюменская марка – 2024" пройдет 5 сентября в городской администрации (ул. Первомайская, 20). На мероприятие приглашают представителей малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан, зарегистрированных на территории Тюмени.

Эксперты расскажут об особенностях заявочной кампании, основных сроках и этапах проведения "Тюменской марки – 2024". Отметим, прием заявок для участия в выставке будет проходить с 9 по 20 сентября.

Презентация начнется в 15 часов в большом зале. Для участия необходима регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+