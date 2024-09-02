Дворец "Пионер" проведет день открытых дверей для тюменцев

| Фото: ДТиС "Пионер" ВКонтакте | Фото: ДТиС "Пионер" ВКонтакте

День открытых дверей пройдет во Дворце творчества и спорта "Пионер" 7 сентября. В течение дня ребят и их родителей будут ждать на трех площадках, сообщает пресс-служба учреждения.

С 10 часов до 12 часов 30 минут свои образовательные программы презентует Центр науки и техники (пр. Геологоразведчиков, 6А), с 12 часов 30 минут до 15 часов – Центр туризма и экологии (ул. Перекопская, 34), с 14 часов 30 минут до 17 часов – Дворец творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46).

В главном корпусе учреждения по ул. Челюскинцев, 46 будет открыта фотозона и состоится праздничная программа "Территория талантов". С 16 часов в колонном зале начнется презентация основных направлений деятельности "Пионера", где каждый сможет выбрать занятие по душе и узнать подробнее о программе. При необходимости специалисты помогут подать заявку через Навигатор дополнительного образования.

Вход свободный. Возрастное ограничение 0+