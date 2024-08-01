В Тюмени стартовала подготовка к 80-летию Победы

| Фото: Пресс-служба администрации Тюмени | Фото: Пресс-служба администрации Тюмени

С осмотра мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне и участникам локальных конфликтов, стартовала подготовка к 80-летию Победы в Ленинском административном округе Тюмени.

Руководитель управы округа Александр Ильин вместе с председателем городского совета ветеранов Николаем Сбродовым оценили состояние всех памятных мест и обсудили запланированные на них работы, передает пресс-служба администрации Тюмени.

"В следующем году нашей стране, региону, городу предстоит встретить очень важное историческое событие: 80-летие Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Конечно, к этому событию мы должны подготовиться, чтобы встретить его достойно подвигу наших отцов, дедов, прадедов. Все памятные места к юбилею Победы были безупречны", — отметил Александр Ильин.

Один из главных городских мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне - площадь Памяти, к нему обращено особое внимание. По словам главы управы, здесь планируется обновить плитку на постаменте у Свечи, обновить фамилии участников войны на пилонах. Сейчас на одном из газонов уже проводится замена тепловых сетей.

Еще одно знаковое место для ветеранов в Ленинском округе — площадь Губкина. Здесь расположены сразу несколько комплексов, в том числе информационные стенды о тюменских участниках локальных войн.

Осмотрели Александр Ильин и Николай Сбродов площадь 30-летия Победы в микрорайоне Тура. Сейчас здесь идет благоустройство силами компании-застройщика "Создатели". Рабочие укладывают новую брусчатку, устанавливают опоры освещения, проводят озеленение. Далее в планах - обновление мемориального комплекса.

"Мы остались довольны результатами объезда: видно, что управа активно готовится к предстоящему празднику", - подвел итог совместного объезда Николай Сбродов.