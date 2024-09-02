Посвященные Дню знаний торжественные линейки провели в Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Посвященные Дню знаний торжественные линейки провели в школах Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Первый звонок прозвенел для 25, 5 тысяч ребят региона. Всего за парты сели 257 тысяч человек.

В Армизонском районе за парты сели 78 первоклашек. Аню Кананину в первый класс отвел социальный координатор филиала фонда "Защитники Отечества", ветеран боевых действий Роман Кунгурцев. Ее старший брат Никита Ушаков погиб в ходе боевых действий в зоне спецоперации.

В Вагайском районе пасмурная погода не испортила настроение ребятам и их родителям. Ученики и учителя собрались вместе на торжественную линейку.

В Викуловском районе 128 первоклассников впервые переступили порог школы.