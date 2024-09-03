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Мемориальную аллею "Наши герои" открыли в студгородке аграрного университета в Тюмени

Общество, 11:51 03 сентября 2024

пресс-служба ГАУ Северного Зауралья | Фото: пресс-служба ГАУ Северного Зауралья

Мемориальную аллею "Наши герои" открыли на территории студгородка ГАУ Северного Зауралья в Тюмени, сообщает пресс-служба вуза.

На семи стелах – имена выпускников сельскохозяйственного техникума и института, которые внесли свой вклад в победу над фашистской Германией на полях сражений и трудились над восстановлением сельского хозяйства региона в послевоенные годы.

Как отметила ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко, аллея стала логическим продолжением памятника подвигу тюменской деревни в годы Великой Отечественной войны. Он был открыт на территории студенческого городка в 2020 году по инициативе ветеранов агропромышленного комплекса.

"В то непростое время стране нужны были новые герои, и среди них были наши выпускники. Эта аллея – дань памяти мужеству и героизму наших предшественников. Она станет местом притяжения для студентов, здесь будут проходить патриотические мероприятия и зарождаться новые инициативы по сохранению исторической памяти", – подчеркнула Елена Бойко.

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Событие приурочено к празднованию 80-летия Тюменской области и 65-й годовщины образования ГАУ Северного Зауралья. Оно дало старт университетским мероприятиям, посвященным 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Добавим, аллея "Наши герои" создана по инициативе ректора при финансовой поддержке предприятия - партнера университета - птицефабрики "Пышминская".

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# Великая Отечественная война , ГАУ Северного Зауралья , история

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