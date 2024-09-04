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В Тюмени сотрудники ГАИ задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

Происшествия, 17:30 04 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали сотрудники ГАИ в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Автоинспекторы остановили автомобиль для проверки документов. Водитель, молодой человек 2000 года рождения, увидев полицейских, начал заметно нервничать, и инспекторы приняли решение о проведении осмотра. В присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили в двери рядом с задним пассажирским сиденьем два свертка с порошкообразным веществом и изъяли их. Позже экспертиза установила, что внутри находится наркотическое средство "мефедрон" массой около 10 граммов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция статьи – 10 лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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# наркотики , уголовное дело

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