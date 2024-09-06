  • 6 сентября 20246.09.2024пятница
  • В Тюмени 12..14 С 1 м/с ветер западный

Глава ВТБ Андрей Костин: снижение ключевой ставки возможно не раньше середины 2025 года

Экономика, 18:34 06 сентября 2024

Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ (ПАО)

В ВТБ не ждут снижения ключевой ставки Банка России раньше середины следующего года. Об этом сообщил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"На мой взгляд, не раньше середины следующего года", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос газеты "Известия" в рамках ВЭФ-2024.

Что касается обозримой перспективы, то в ВТБ нет единого мнения насчет ключевой ставки: "Мои аналитики в банке считают, что ключевая будет повышена до 20%. Лично я полагаю, что ставка останется на уровне 18%. Тенденция, конечно, не к снижению. Инфляция показывает более высокие значения, чем ожидал Центральный банк. Поэтому регулятор уже дал сигнал, что ключевая будет сохраняться на высоком уровне. На сколько Банк России сочтет нужным дальнейшее повышение — это вопрос. Я бы сейчас выждал и посмотрел, как работают уже принятые меры, а затем сделал бы следующий шаг", - рассказал Костин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ВТБ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:34 06.09.2024Глава ВТБ Андрей Костин: снижение ключевой ставки возможно не раньше середины 2025 года
17:58 06.09.2024Урожай зерновых в Тюменской области превысил 300 тысяч тонн
17:25 06.09.2024Эксперт Авито Услуг: видим в Тюменской области значительный рост спроса на образовательные услуги
17:03 06.09.2024Предприятия Тюменской области в первом полугодии получили банковские кредиты на сумму 228 млрд рублей