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Ремонт водопроводных сетей продолжается во дворах Тюмени

Общество, 14:26 09 сентября 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В 19 дворах Тюмени полностью завершен капитальный ремонт водопроводных сетей. Как сообщает городская администрация, в 13 из них заменили сети водоснабжения, в шести - водоотведения.

Объекты ремонтной кампании готовы в настоящее время на 94%. Всего в рамках комплексного благоустройства придомовых территорий запланирован капитальный ремонт 15 объектов водоснабжения и шести - водоотведения.

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# благоустройство дворов , ремонт сетей

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