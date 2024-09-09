Ремонт водопроводных сетей продолжается во дворах Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В 19 дворах Тюмени полностью завершен капитальный ремонт водопроводных сетей. Как сообщает городская администрация, в 13 из них заменили сети водоснабжения, в шести - водоотведения.

Объекты ремонтной кампании готовы в настоящее время на 94%. Всего в рамках комплексного благоустройства придомовых территорий запланирован капитальный ремонт 15 объектов водоснабжения и шести - водоотведения.