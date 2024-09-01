Спектакль тюменского центра "РяДом" покажут на всероссийском фестивале

| Фото: vk.com/ryadom72 | Фото: vk.com/ryadom72

Спектакль "Тихоходка где-то здесь" Тюменского театрального центра "РяДом" вошел в программу Всероссийского фестиваля детско-юношеских любительских театров "Театральный перекресток" в Екатеринбурге с 9 по 13 октября. Коллектив собирает средства для участия.

"Это крутой фестиваль, ежегодно собирающий лучшие подростковые театральные коллективы со всей страны. Поехать на него — большое счастье для нас! Чтобы на него попасть, нужна довольно большая сумма, поэтому мы решили, что все средства, собранные с показов "Тихоходки" 14 и 15 сентября, пойдут на эту поездку. Если у вас есть желание не только посмотреть классный спектакль, но и поддержать нас, сделав вклад в наше счастливое событие, покупайте билет и приходите на показы", - пригласили юные актеры.

Показы пройдут 14 сентября в 18 часов и 15 сентября в 19 часов.

Билеты можно приобрести по ссылке.

"Тихоходка где-то здесь" - мшистое мокьюментари по комиксу Ольги Посух "Микросупергерои. Самый Живучий". Мир на грани экологической катастрофы, и спасти его может только один супергерой — маленькая Тихоходка.

Зрители попадают на съемку документального фильма об удивительном микроорганизме и его суперспособностях и вместе с участниками съёмочного процесса пытаются разгадать загадку: кто же она — Тихоходка Тардиграда Пафнутьевна.

На площадке появляются персонажи, которые когда-либо встречали ее и могут об этом рассказать: Капля воды, блогер Тимоха23, Землеройка, парочка ученых и компания других отважных организмов.

Режиссёр — Светлана Ханжина, сценарий — Оксана Кушляева, художник — Маша Хайбуллина, хореограф — Тома Мингазиева.