Максим Афанасьев: воспитанники кадетского училища доказали, что Тюмень может гордиться ими

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Торжественное посвящение воспитанников пятых классов в кадеты прошло в Тюменском президентском кадетском училище 14 сентября.

Участие в мероприятии принял глава Тюмени Максим Афанасьев. "Этот день стал началом нового этапа в жизни ребят, который откроет перед ними множество возможностей для образования и личностного развития", - рассказал глава города.

Удостоверения и знаки кадета воспитанникам вручили генерал-майор Михаил Александрович Логинов, начальник Тюменского президентского кадетского училища, а также почётные гости, руководители и воспитатели пятого учебного курса.

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Максим Афанасьев добавил, что несмотря на свой юный возраст, воспитанники училища уже доказали, что Тюмень может гордиться ими, у каждого за плечами серьёзные достижения в учёбе и спорте.

"Наше училище, как и военный вуз, богато традициями, благодаря педагогам и наставникам молодые люди прекрасно понимают, что значит быть настоящими патриотами, которые любят свою страну, свой город и свой народ", - отметил он.