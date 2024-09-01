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В Тюмени проведут всероссийскую олимпиаду по хирургии

Общество, 08:28 17 сентября 2024

IV Всероссийская олимпиада с международным участием "Оперативная хирургия органов малого таза" пройдет в Тюменском медицинском университете 25 и 26 октября 2024 года. Заявки принимают до 10 октября включительно на электронный почтовый адрес ssc_med@mail.ru, сообщает пресс-служба вуза.

В олимпиаде уже участвуют будущие акушеры и гинекологи, урологи и колопроктологи со всей страны, а в этом году в университете ждут еще и будущих травматологов. В программе олимпиады - теоретические и практические конкурсы. В состав жюри войдут практикующие хирурги и преподаватели медицинских университетов.

Студентов ждут обмен опытом и новые знания, знакомства и общение с единомышленниками.

С правилами оформления заявки и расписанием олимпиады вы можете ознакомиться в информационном письме по ссылке.

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# здравоохранение , образование

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