В Тюмени проведут всероссийскую олимпиаду по хирургии

IV Всероссийская олимпиада с международным участием "Оперативная хирургия органов малого таза" пройдет в Тюменском медицинском университете 25 и 26 октября 2024 года. Заявки принимают до 10 октября включительно на электронный почтовый адрес ssc_med@mail.ru, сообщает пресс-служба вуза.



В олимпиаде уже участвуют будущие акушеры и гинекологи, урологи и колопроктологи со всей страны, а в этом году в университете ждут еще и будущих травматологов. В программе олимпиады - теоретические и практические конкурсы. В состав жюри войдут практикующие хирурги и преподаватели медицинских университетов.



Студентов ждут обмен опытом и новые знания, знакомства и общение с единомышленниками.



С правилами оформления заявки и расписанием олимпиады вы можете ознакомиться в информационном письме по ссылке.