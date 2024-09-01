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Ярмарка, песни и мастер-классы ждут тоболяков на Дне садовода

Общество, 08:14 20 сентября 2024

День садовода отметят в Тобольске 21 сентября на территории ТК "Северный", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Гостей ждет праздничная программа, мастер-классы для детей и взрослых. Товаропроизводители Тюмени, Тюменской и Свердловской областей, Башкирии предложат тоболякам свою продукцию на ярмарке. Здесь же подведут итоги конкурса среди садоводов-любителей.

Рядом будет работать "Палатка добра", куда жители могут принести излишки урожая со своих участков. Собранные овощи отправят на корм животным в "Дом природы".

Начало праздника — в 11 часов.

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# садоводы , Тобольск , ярмарка

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