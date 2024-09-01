В Тюменской области увековечат "Лица героев"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Памятный щит Герою России Жумабаю Раизову открыли в Детско-юношеском центре "Авангард", который носит его имя, в Тюмени. Баннер с портретом погибшего бойца разместили на фасаде здания в рамках Всероссийского народного проекта "Лица героев".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гостей приветствовала директор центра Татьяна Феоктистова. "Мы горды тем, что носим имя Героя России Жумабая Нурбаевича Раизова. Уже в школьные годы парень начал заниматься туризмом. Думаю, именно занятия спортом сформировали его характер – настоящего мужчины, бойца, который встал на защиту Родины и выполнил свой долг до конца. Мы обязаны сохранять память об этом человеке", - подчеркнула руководитель.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, региональный координатор проекта "Единой России" "Новая школа" Андрей Артюхов отметил, что патриотическому воспитанию в Тюменской области уделяется пристальное внимание.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Работу по сохранению памяти продолжим, шаг за шагом разместим баннеры с портретами героев в большинстве образовательных учреждений региона. Проект поможет рассказать о людях разных поколений, отдававших долг Родине на полях сражений и на трудовом фронте, увековечить их подвиг", - выразил уверенность Андрей Артюхов.

Директор департамента по спорту и молодежной политике города Тюмени Сергей Борисевич считает, что проект поможет тюменцам и гостям региона больше узнать о героях Тюменской области.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Благодаря их подвигу мы живем под чистым и мирным небом, имеем возможность учиться, трудиться и просто жить", - считает Сергей Борисевич.

Добавим, мероприятие прошло в рамках совместного проекта партии "Единая Россия" и Минпросвещения РФ "Лица Героев". Его участниками стали сестра Жумабая Раизова Акмарал с мужем, воспитанники и педагоги центра.

Напомним, Жумабай Раизов учился и окончил школу в с. Ильинка Казанского района Тюменской области. Участник, победитель и призер многих соревнований по спортивному туризму. После окончания школы учился в Рязанском высшем воздушно-десантном училище. Служил в городе Камышин, затем в Пскове. С 24 февраля 2022 года - участник специальной военной операции. Командир парашютно-десантной роты. Погиб 2 сентября 2022 года. Высшая награда, Герой России, присвоена старшему лейтенанту Жумабаю Раизову (посмертно). В сборнике про героев СВО про него вышел рассказ.

Инна Кондрашкина