Александр Моор возложил цветы к памятнику Героя России Жумабая Раизова в Казанского районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор возложил цветы к памятнику Героя России Жумабая Раизова во время визита в с. Казанское Казанского района.

Напомним, мемориальную стелу памяти Герою России Жумабаю Нурбаевичу Раизову открыли 6 мая 2023 года на аллее Славы, композиция теперь составляет восемь мемориальных плит с именами Героев Советского Союза и России, Героев социалистического труда Казанского района.

Жумабай Раизов учился и окончил школу в с. Ильинка Казанского района Тюменской области. Участник, победитель и призер многих соревнований по спортивному туризму. После окончания школы учился в Рязанском высшем воздушно-десантном училище. Служил в городе Камышин, затем в Пскове. С 24 февраля 2022 года - участник специальной военной операции. Командир парашютно-десантной роты. Погиб 2 сентября 2022 года. Высшая награда, Герой России, присвоена старшему лейтенанту Жумабаю Раизову (посмертно). В сборнике про героев СВО про него вышел рассказ.