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В Тюмени второй час тушат пожар в частном секторе

Происшествия, 18:26 22 сентября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Огнеборцы тушат пожар на ул. Степная в Тюмени. На месте ЧП работают 9 единиц техники и 23 человека личного состава регионального управления МЧС России, сообщает ведомство.

В настоящее время площадь пожара составляет около 400 кв. м. Специалисты информируют, что возгорание началось с бани. Тушение пожара осложняется плотной застройкой.

Сведений о погибших и пострадавших к настоящему моменту не поступало.

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