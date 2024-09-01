В Тюмени второй час тушат пожар в частном секторе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Огнеборцы тушат пожар на ул. Степная в Тюмени. На месте ЧП работают 9 единиц техники и 23 человека личного состава регионального управления МЧС России, сообщает ведомство.

В настоящее время площадь пожара составляет около 400 кв. м. Специалисты информируют, что возгорание началось с бани. Тушение пожара осложняется плотной застройкой.

Сведений о погибших и пострадавших к настоящему моменту не поступало.