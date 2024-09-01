На экскурсию "Окраина в центре Тюмени" приглашают всех желающих

На бесплатную авторскую экскурсию "Окраина в центре Тюмени" приглашают всех желающих 6 октября.

"Это будет краеведческо-познавательная прогулка с погружением в нескучные 1970-е и начало 1960-х годов с увлекательными историями от первого лица и эксклюзивными фото тех лет, когда улица Мельникайте ещё только зарождалась", - отметил автор, руководитель клуба "Эко-тур72" и "Клуба путешественников" Тюменского РГО Павел Ситников.

Сбор группы до 12 часов под барельефом Марите Мельникайте (угол ул. Мельникайте и ул. Республики). Длина маршрута – 1 км. Обязательна предварительная регистрация по телефону: +7(904)-497-9178 или по e-mail: otpavl@mail.ru.