  • 24 сентября 202424.09.2024вторник
  • USD92,9200
    EUR103,2191
  • В Тюмени 3..5 С 4 м/с ветер западный

На экскурсию "Окраина в центре Тюмени" приглашают всех желающих

Общество, 10:13 24 сентября 2024

На бесплатную авторскую экскурсию "Окраина в центре Тюмени" приглашают всех желающих 6 октября.

"Это будет краеведческо-познавательная прогулка с погружением в нескучные 1970-е и начало 1960-х годов с увлекательными историями от первого лица и эксклюзивными фото тех лет, когда улица Мельникайте ещё только зарождалась", - отметил автор, руководитель клуба "Эко-тур72" и "Клуба путешественников" Тюменского РГО Павел Ситников.

Сбор группы до 12 часов под барельефом Марите Мельникайте (угол ул. Мельникайте и ул. Республики). Длина маршрута – 1 км. Обязательна предварительная регистрация по телефону: +7(904)-497-9178 или по e-mail: otpavl@mail.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# экскурсии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:13 24.09.2024На экскурсию "Окраина в центре Тюмени" приглашают всех желающих
10:02 24.09.2024Пианистка Басиния Шульман: рада буду в Тюмени войти в творческий резонанс
09:51 24.09.2024Тюменцам бесплатно покажут фильм Сергея Эйзенштейна
09:40 24.09.2024В Тюмени 20 подростков с помощью ИИ создадут виртуальные экспозиции для музеев