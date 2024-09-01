  • 30 сентября 202430.09.2024понедельник
  • USD92,7126
    EUR103,4694
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер юго-западный

Тюменская почта доставила автовладельцам более 700 писем от ГАИ

Общество, 17:03 29 сентября 2024

Почта России | Фото: Почта России

Сотрудники Почты России доставили жителям Тюменской области свыше 700 писем с уведомлением о нарушении ПДД. 65 % из них поступили адресатам в электронном виде. Наибольшее количество отправлений – свыше 149 тыс. – почта доставила автовладельцам в мае, сообщает пресс-служба учреждения.

С начала года тюменские почтальоны доставили 733 тыс. 75 уведомлений о штрафах за нарушение правил дорожного движения. Каждое десятое отправление относится к нарушениям правил или неоплатой парковок в Тюмени.

Больше половины всех уведомлений о штрафах Почта направила адресатам в личный кабинет на сайтах zakaznoe.pochta.ru или gosuslugi.ru. Ежегодно от 50 до 100 уведомлений о штрафах Почта доставляет иностранным гражданам, нарушивших правила дорожного движения во время автопоездки в Тюменскую область.

Для той категории населения, которая не имеет возможности получить постановление в электронном формате, Почта России по-прежнему доставляет их в бумажном виде.

Оплатить штраф можно во всех почтовых отделениях Тюменской области. Жители региона также могут погасить штраф по факту получения письма с постановлением об административном правонарушении во время визита почтальона с мобильным почтово-кассовым терминалом. Для этого необходимо назвать номер постановления (УИН) либо предъявить квитанцию для считывания QR- или штрих-кода. Этот способ особенно удобен для пенсионеров, людей с инвалидностью, а также жителей отдалённых населённых пунктов.

Напомним, что, согласно Федеральному закону N437-ФЗ, в течение 20 дней с момента вынесения постановления некоторые штрафы ГИБДД можно оплатить с 50 % скидкой.

Почта России | Фото: Почта России

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Почта России , штрафы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:34 29.09.2024Наставничество и педагогику будущего обсудили в рамках конкурса "Мастер года" в Тюмени
20:33 29.09.2024Реализацию федерального проекта "Профессионалитет" обсудили на форуме в Тюмени
18:37 29.09.2024Тюменцам предлагают поучаствовать в проекте "Дизайн-Марафон"
17:46 29.09.2024В Тюмени состоялась акция ко Дню воссоединения России с новыми регионами