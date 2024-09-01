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Абатские школьники представят Тюменскую область на форуме школьных лесничеств УФО

Общество, 19:14 27 сентября 2024

Департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: Департамент лесного комплекса Тюменской области

Команда "Муравей" из Абатского района сохранила лидерство среди школьных лесничеств Тюменской области и заняла первое место в командном зачете по итогам XV Слета школьных лесничеств региона. На втором месте в этом году "Экоотряд72", движение ЧИР из областного центра, на третьем - "Бердюжский росток".

XV Слет школьных лесничеств проходил с 25 по 27 сентября на базе областного оздоровительно-образовательного центра "Витязь". За звание лучших боролись 28 команд - всего 140 учащихся 6-11 классов. В течение трех дней ребята соревновались в спортивных, творческих и профильных конкурсах, участвовали в обучающих семинарах.

Победители представят наш регион на форуме школьных лесничеств УФО "ProЛЕС", который пройдет в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.

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# Абатский район , лесной комплекс , школьные лесничества

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