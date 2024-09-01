Тюменцы создадут проекты на пересечении науки и искусства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В лаборатории по арт-исследованию примут участие молодые ученые и театральные деятели Тюмени.

Результатом их совместной деятельности станут проекты, основанные на научных работах. Заявки принимают до 18 октября в группе "Космос | Молодежный театральный центр" во ВКонтакте.

В качестве участников проекта "Театр + Наука" ждут тюменцев в возрасте от 18 до 35 лет. Событие объединит научное сообщество и театральных деятелей. Они создадут перфолекции — лекции, совмещенные с театром. Представители театрального сообщества займутся художественной частью, а ученые — смысловым наполнением.

Куратором станет режиссер, создатель театра "Немхат" из Перми — Александр Шумилин. А итоги работы, перфолекции, покажут в декабре на площадке театрального центра "Космос".

"В этом проекте мы предлагаем ученым рассмотреть свое исследование через призму театра и искусства, а создателям — зайти на неизведанную территорию, соединить науку и творчество, чтобы родился эксперимент", — поделилась исполняющая обязанности руководителя Молодежного театрального центра "Космос" Ирина Вадачкория.

"Театр + Наука" проходит второй раз. Во время совместной работы тюменцы создали 4 перфолекции, 1 выставку и 7 экспонатов, напоминает Мегатюмень.