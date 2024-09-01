Тюменский психолог поделилась, как помочь при буллинге ребенка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школьные проблемы, травля, стресс: как помочь ребенку, объяснила тюменский психолог Наталья Иванова.

"Травля – это серьезная проблема, которая проявляться в различных формах: физически, словесно, как изоляция. Если стал известен факт, сперва нужно поговорить с ребенком. Спросить, что он испытывает, что чувствует, и по каким причинам не смог ответить обидчику, рассказала эксперт корреспонденту издания "Тюменская область сегодня". – Необходимо понять, чего ребенок боится в этой ситуации: отсутствия поддержки родителей, осуждения учителей или что может стать еще хуже".

Агрессия – это механизм защиты личностных границ. Она вполне может выражаться в социально-адаптивных, вежливых формах: "Слушай, извини, со мной так нельзя", "Не смей, со мной так нельзя". Вместе с тем нужно дать ребенку поддержку. Объяснить, что конфликты в жизни случаются, и их не избежать.

"Солнце, я понимаю, что тебе трудно. Да, рановато, может быть ты к этому не готов, но сейчас это твой первый опыт дать отпор обидчику. Ты должен получить этот опыт. Если ты не справишься, я рядом. Но давай договоримся – сначала попробуй сам", – проговорила Наталья Иванова.

Эксперт пояснила, что надо донести, что "дать отпор" не означает немедленно кинуться в драку. Если у школьника не получилось разрешить ситуацию, то стоит поговорить с педагогами. Психолог подчеркнула: это не стыдно, когда за ребенка заступаются родители.

Родителям, у которых ребенок сам обижает одноклассников, Наталья в первую очередь предложила провести беседу и высказать свои эмоции. По словам психолога, взрослые очень редко говорят своим детям, что они на самом деле чувствуют: что им бывает стыдно, обидно, что они стараются-стараются, а ребенок все равно ведет себя невоспитанно.