Шесть лучших спектаклей привез в Тюмень драмтеатр из Махачкалы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Большие гастроли" Государственного республиканского русского драматического театра имени М. Горького из Махачкалы начались в Тюмени 16 и продлятся до 20 октября. Коллектив представит шесть постановок. Все показы пройдут на сцене ТБДТ.

Тур стал возможен благодаря федеральной программе "Большие гастроли", инициированной Министерством культуры в 2014 году.

Тюменцам представят спектакли "Номер 13" 16+, "Дурочка" 12+, "Ножницы" 16+, "Мальчики" 12+, "Обыкновенное волшебство кота Мага" 6+ и "Остров женщин" 12+.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заместитель директора Тюменского драматического театра Кристина Тихонова в ходе пресс-конференции рассказала, что программа "Большие гастроли" действительно помогает театрам, предоставляет возможность обмениваться площадками, сценами, коллективами, творческой энергией.

"Благодаря большим гастролям мы побывали в разных уголках нашей большой страны. В мае были в Дагестане в Махачкале. Возили туда свои спектакли. По мнению нашего коллектива, так нас не встречали никогда и нигде. Сейчас стараемся всячески поддержать коллег из Махачкалы, достойно встретить и помочь", - поделилась она.

Директор Государственного республиканского русского драматического театра имени М. Горького Тимур Магомедов отметил, что программа "Большие гастроли" позволяет не только познакомить регионы с творчеством друг друга, но и дает актерам понимание важности выполняемой миссии.

"Тюменцы показали дагестанскому зрителю качественные, профессиональные спектакли", - сказал Тимур Магомедов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Главный режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Скандарбек Тулпаров заявил, что его поразил Тюменский драматический театр: "Он такой красивый, он дышит. Был в старом театре, не сравнить, этот – настоящий дворец. Прекрасное освещение, теплая встреча", - сказал он.

Конечно, сцена новая, разность конфигураций предполагает корректировки, добавил он. Рассказал, что привезли спектакли, которые не ставят в Тюмени, чтобы не повторяться и показать что-то новое.

"Вы нигде не сможете увидеть "Остров женщин" Расула Гамзатова. Им, настоящим праздником поэзии, мы закроем гастрольный тур", - подытожил Скандарбек Тулпаров.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина