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Ветераны СВО из Тюменской области готовятся ко всероссийскому "Кубку Защитников Отечества"

Общество, 17:10 28 сентября 2024

Ветераны СВО из Тюменской области готовятся ко всероссийскому "Кубку Защитников Отечества", финальный этап которого состоится в Сочи в ноябре.

Делегацию субъекта представят шесть ветеранов, ставших победителями межрегионального этапа, который проходил в Республике Башкортостан в 2023 году. Возглавит ее Герой России Рустам Сайфуллин, сообщает информационный центр правительства региона.

Первый сбор участников из Тюменской области прошел в местном филиале фонда "Защитники Отечества". На встрече ветеранам рассказали о программе тренировок.

Тюменцы продемонстрируют свои силы по четырем направлениям: армрестлинг, жим лежа, настольный теннис, стрельба из лука.

"Участие в "Кубке Защитников Отечества" дает нашим ветеранам стимул: они социализируются, адаптируются и реабилитируются. Особенно это важно для ребят с тяжелыми ранениями. На соревнованиях представлены адаптивные виды спорта, паралимпийские в том числе", - отметила руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области Динара Поштаренко.

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