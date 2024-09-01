Ветераны СВО из Тюменской области готовятся ко всероссийскому "Кубку Защитников Отечества"

Ветераны СВО из Тюменской области готовятся ко всероссийскому "Кубку Защитников Отечества", финальный этап которого состоится в Сочи в ноябре.

Делегацию субъекта представят шесть ветеранов, ставших победителями межрегионального этапа, который проходил в Республике Башкортостан в 2023 году. Возглавит ее Герой России Рустам Сайфуллин, сообщает информационный центр правительства региона.

Первый сбор участников из Тюменской области прошел в местном филиале фонда "Защитники Отечества". На встрече ветеранам рассказали о программе тренировок.

Тюменцы продемонстрируют свои силы по четырем направлениям: армрестлинг, жим лежа, настольный теннис, стрельба из лука.

"Участие в "Кубке Защитников Отечества" дает нашим ветеранам стимул: они социализируются, адаптируются и реабилитируются. Особенно это важно для ребят с тяжелыми ранениями. На соревнованиях представлены адаптивные виды спорта, паралимпийские в том числе", - отметила руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области Динара Поштаренко.