В Тюменской области делают упор на развитие опорной сети автомобильных дорог по нацпроекту

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Довести опорную сеть автомобильных дорог Тюменской области до 85 % нормативного состояния до 2035 г. Такую задачу ставят перед собой отраслевики в рамках реализации нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". Его реализацию обсудили во время стратегической сессии Федерального дорожного агентства (Росавтодор) "Перспективы развития дорожной деятельности до 2035 года" в Москве 15 и 16 февраля.

Начальник отдела автомобильных дорог управления транспорта и дорожного хозяйства Главного управления строительства Тюменской области Татьяна Кистрина по завершении сессии отметила, что регион успешно справился со всеми задачами предыдущего нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

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"Единственное направление, которое нам сейчас нужно усилить – доведение опорной сети автомобильных дорог до нормативного состояния – 85 процентов. Новое направление в национальном проекте "Инфраструктура для жизни" - это улучшение качества жизни опорных населенных пунктов, соответственно, в этом году с муниципалитетами отработаем по инвентаризации дорог по оценке технического состояния. Исходя из полученных результатов, обозначим план мероприятий по достижению 30-процентного результата к 2030 году, 60-процентного к 2035 году. Это сложная работа, но благодаря региональной команде, нам это удастся", - уверена Кистрина.

В опорные населенные пункты Тюменского региона вошли Тюмень, Тобольск и Ишим. Специалистам нужно провести инвентаризацию всех дорог улично-дорожной сети этих городов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, всего по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" с 2019 по 2024 г. в регионе отремонтировали 1,4 тыс. км автомагистралей. Нормативное состояние дорог Тюменской агломерации составляет 85 %, региональных, межмуниципальных дорог – более 63 %.

Губернатор Тюменской области Александр Моор определил планы по ремонту дорог в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"В 2025 году приведем в порядок почти 290 километров областных дорог. Это 78 различных участков, плюс четыре моста. Большая работа предстоит в Тюменской агломерации. Здесь в списке на ремонт 101 объект, общая протяженность участков почти 63 километра", - написал Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

Добавим, во время стратсессии "Перспективы развития дорожной деятельности до 2035 года" Росавтодор обозначил приоритеты деятельности в реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" - это безопасность дорожного движения, внедрение искусственного интеллекта, наращивание технологического потенциала, формирование кадрового резерва дорожного хозяйства.

Анжела Лебедева