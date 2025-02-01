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В Тюменской области делают упор на развитие опорной сети автомобильных дорог по нацпроекту

Экономика, 18:19 17 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Довести опорную сеть автомобильных дорог Тюменской области до 85 % нормативного состояния до 2035 г. Такую задачу ставят перед собой отраслевики в рамках реализации нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". Его реализацию обсудили во время стратегической сессии Федерального дорожного агентства (Росавтодор) "Перспективы развития дорожной деятельности до 2035 года" в Москве 15 и 16 февраля.

Начальник отдела автомобильных дорог управления транспорта и дорожного хозяйства Главного управления строительства Тюменской области Татьяна Кистрина по завершении сессии отметила, что регион успешно справился со всеми задачами предыдущего нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

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"Единственное направление, которое нам сейчас нужно усилить – доведение опорной сети автомобильных дорог до нормативного состояния – 85 процентов. Новое направление в национальном проекте "Инфраструктура для жизни" - это улучшение качества жизни опорных населенных пунктов, соответственно, в этом году с муниципалитетами отработаем по инвентаризации дорог по оценке технического состояния. Исходя из полученных результатов, обозначим план мероприятий по достижению 30-процентного результата к 2030 году, 60-процентного к 2035 году. Это сложная работа, но благодаря региональной команде, нам это удастся", - уверена Кистрина.

В опорные населенные пункты Тюменского региона вошли Тюмень, Тобольск и Ишим. Специалистам нужно провести инвентаризацию всех дорог улично-дорожной сети этих городов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, всего по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" с 2019 по 2024 г. в регионе отремонтировали 1,4 тыс. км автомагистралей. Нормативное состояние дорог Тюменской агломерации составляет 85 %, региональных, межмуниципальных дорог – более 63 %.

Губернатор Тюменской области Александр Моор определил планы по ремонту дорог в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"В 2025 году приведем в порядок почти 290 километров областных дорог. Это 78 различных участков, плюс четыре моста. Большая работа предстоит в Тюменской агломерации. Здесь в списке на ремонт 101 объект, общая протяженность участков почти 63 километра", - написал Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

Добавим, во время стратсессии "Перспективы развития дорожной деятельности до 2035 года" Росавтодор обозначил приоритеты деятельности в реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" - это безопасность дорожного движения, внедрение искусственного интеллекта, наращивание технологического потенциала, формирование кадрового резерва дорожного хозяйства.

Анжела Лебедева

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# ГУС Тюменской области , национальный проект Инфраструктура для жизни , строительство дорог

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