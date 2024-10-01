27-метровую елку на площади у драмтеатра установит Тюменский водоканал

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ёлка "Росводоканал Тюмень" высотой 27 метров украсит главную новогоднюю площадь областного центра. Дизайнеры начали работу над ее украшением.

Обсуждение концепции украшения Тюмени прошло на совещении при главе города Максиме Афанасьеве, сообщает водоканал. Зимнее убранство будет посвящено истории города. Праздничные арт-объекты планируется украсить элементами тюменского ковра и сибирских резных наличников.

"Тюмень – купеческий город с традициями меценатства. Наш надежный партнер "Росводоканал Тюмень" выступил с инициативой установить новогоднюю ель на главной праздничной площади. Это хороший, правильный пример социально-ориентированной компании", - отметил Афанасьев.

На площади около Тюменского драматического театра пройдут основные новогодние и рождественские мероприятия.

"Накануне Нового года даже взрослые начинают верить в чудеса. Украшенный город помогает почувствовать атмосферу праздника, отвлечься от ежедневной суеты и стать немного счастливее. Ёлка для тюменцев будет изготовлена одним из ведущих производителей новогодних атрибутов нашей страны и прослужит городу не один год", - рассказала генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Установить главный атрибут праздника планируется к открытию ледового городка, которое проходит в последние дни декабря.