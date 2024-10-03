Реализацию программы "Сотрудничество" рассмотрят на Совете Законодателей Тюменской области, Югры и Ямала

| Фото: Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Реализацию программы "Сотрудничество" в трех субъектах и другие темы рассмотрят на заседании Совета Законодателей, которому в 2024 году исполнится 30 лет, 4 октября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Отметим, 3 и 4 октября в Тюмени работают депутаты заксобраний Югры и Ямала. Они уже осмотрели крупные сельхозпредприятия региона: птицефабрику "Пышминская", агрофирму КРиММ.

"Мы хотим, чтобы наши северные земляки знали – юг Тюменской области – это гарант продовольственной безопасности севера", – подчеркнул председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, подводя итог первого дня работы Совета Законодателей.