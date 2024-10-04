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В амбулатории села Тобольского района обновили стоматологический кабинет

Общество, 16:59 04 октября 2024

из Telegram-канала главы Тобольского района Леонида Митрюшкина | Фото: из Telegram-канала главы Тобольского района Леонида Митрюшкина

Стоматологический кабинет обновили в амбулатории с. Байкаловой Тобольского района. Помещение обшили специальными панелями, установили цифровой рентген-аппарат, современное стоматологическое кресло и другое медицинское оборудование.

Как рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин, в июне врач принял первых пациентов. Доктор приезжает каждую субботу.

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"В областной больнице № 3 работают на тем, чтобы увеличить количество приёмных дней, рассказал главврач Дмитрий Бойко. Вместе посмотрели, как работают физиотерапевтический и процедурный кабинеты, дневной стационар, аптечный пункт, станция скорой помощи", - уточнил глава района.

Он отметил, что медработники байкаловской амбулатории обслуживают большой участок, в который входят труднодоступные деревни Заболотья. Только педиатр обслуживает почти 800 детей, из них 17 - родились в этом году.

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# амбулатория , Леонид Митрюшкин , Тобольский район

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