В амбулатории села Тобольского района обновили стоматологический кабинет

| Фото: из Telegram-канала главы Тобольского района Леонида Митрюшкина | Фото: из Telegram-канала главы Тобольского района Леонида Митрюшкина

Стоматологический кабинет обновили в амбулатории с. Байкаловой Тобольского района. Помещение обшили специальными панелями, установили цифровой рентген-аппарат, современное стоматологическое кресло и другое медицинское оборудование.

Как рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин, в июне врач принял первых пациентов. Доктор приезжает каждую субботу.

"В областной больнице № 3 работают на тем, чтобы увеличить количество приёмных дней, рассказал главврач Дмитрий Бойко. Вместе посмотрели, как работают физиотерапевтический и процедурный кабинеты, дневной стационар, аптечный пункт, станция скорой помощи", - уточнил глава района.

Он отметил, что медработники байкаловской амбулатории обслуживают большой участок, в который входят труднодоступные деревни Заболотья. Только педиатр обслуживает почти 800 детей, из них 17 - родились в этом году.