Ялуторовчанин в свой день рождения убил супругу

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Празднование дня рождения закончилось для жителя Ялуторовска убийством супруги. Мужчине предъявлено обвинение, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в ночь на 7 октября в дачном доме обвиняемый в компании своей супруги и двух друзей праздновал день рождения.

Между мужем и женой из-за ревности именинника произошёл конфликт, переросший в драку. Мужчина нанёс женщине множественные удары руками и ногами по голове и телу.

Через непродолжительное время женщина скончалась, а прибывшие врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть потерпевшей.