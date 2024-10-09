Андрей Спиридонов рассказал, почему принял решение стать участником программы "Время героев"

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала главы Уватского района Виктора Елизарова | Фото: скриншот видео из Telegram-канала главы Уватского района Виктора Елизарова

Участник программы “Время героев” Андрей Спиридонов после успешного прохождения обучения работает главой Тугаловского сельского поселения Уватского района, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Андрей Спиридонов более 20 лет служил в органах внутренних дел Тюменской области. Контракт для прохождения службы в зоне СВО заключил в 2023 году. В феврале 2024 стал участником программы "Время героев".

"Подал заявку и прошел отбор. Первое испытание у нас было - проведение противопаводковых мероприятий. Вся моя жизнь была связана с государственной деятельностью. Я практически всегда занимался руководством подразделений. Я предназначен для служения государственным интересам", - рассказал он.

У Андрея Спиридонова три высших образования. За добросовестный и многолетний труд неоднократно награжден медалями Министерства обороны и Министерства внутренних дел России.

"Время героев" - программа обучения для бойцов и ветеранов СВО. Цель - подготовка руководителей для органов государственной власти и предприятий.