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СвЖД перечислила в бюджет Тюменской области 1,6 млрд рублей налогов за девять месяцев

Экономика, 17:10 10 октября 2024

Свердловская железная дорога | Фото: Свердловская железная дорога

1,6 млрд рублей налогов и взносов перечислила Свердловская железная дорога в бюджет Тюменской области с января по сентябрь.

Вместе с тем, объем заказа продукции уральских предприятий – Тюменской, Свердловской областей, Пермского края и Югры - для нужд холдинга "РЖД" превысит 23,8 млрд рублей в 2024 г., сообщает компания.

Объем перечислений в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды других регионов Уральского федерального округа составил 6,2 млрд рублей.

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# бюджет , Свердловская железная дорога

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