СвЖД перечислила в бюджет Тюменской области 1,6 млрд рублей налогов за девять месяцев

| Фото: Свердловская железная дорога | Фото: Свердловская железная дорога

1,6 млрд рублей налогов и взносов перечислила Свердловская железная дорога в бюджет Тюменской области с января по сентябрь.

Вместе с тем, объем заказа продукции уральских предприятий – Тюменской, Свердловской областей, Пермского края и Югры - для нужд холдинга "РЖД" превысит 23,8 млрд рублей в 2024 г., сообщает компания.

Объем перечислений в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды других регионов Уральского федерального округа составил 6,2 млрд рублей.