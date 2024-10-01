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Тюменских предпринимателей приглашают в инвестиционный тур в Упоровский район

Общество, 18:16 10 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предпринимателей Тюменской области приглашают в инвестиционный тур в Упоровский район 31 октября.

Участников познакомят с потенциальными площадками, земельными участками, местными производствами. Им расскажут о перспективных нишах района. Гости муниципалитета посетят картинг и Музей старообрядчества, сообщает информационный центр регионального правительства.

Предпринимателей и инвесторов также ожидает бизнес-разбор проектов участников инвесттура. Среди участников — представители Республики Казахстан.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

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# инвестиции , предприниматели , Упоровский район

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