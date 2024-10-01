Сухие супы для СВО от заводоуковских волонтеров оценили в Госдуме

| Фото: Сообщество "Поможем СВОим72 ZVD" во Вконтакте | Фото: Сообщество "Поможем СВОим72 ZVD" во Вконтакте

Члены комитета по обороне Государственной Думы РФ генерал-полковник Андрей Картаполов и генерал-лейтенант Андрей Гурулев высоко оценили продукцию, которую производят волонтеры из Заводоуковска для СВО.

Ранее через депутата Госдумы Ивана Квитку заводоуковцы попросили снять пробу со всех блюд, которые они сами готовят для военнослужащих на передовой, и поделиться мнением о качестве. В солдатском меню - сухие супы, каши, чай, пастила из свежих ягод и фруктов. Посылку из Заводоуковска Иван Квитка доставил коллегам в Москву.

В составе супового набора - сушеные капуста, морковь, свекла, картофель, лук, чеснок, томаты, зелень. Достаточно залить его кипятком и добавить банку тушенки - получается горячий сытный обед в полевых условиях.

"У наших ребят, которые служат и защищают Родину, все есть: и питание, и одежда, и оружие. Но всегда хочется домашненькое, родное", - процитировал женщин из волонтерской группы Иван Квитка. Коллеги из Госдумы подтвердили: вкус действительно домашний, продукт качественный.

"Передайте всем, кто в этом деле принимает участие, наши слова сердечной благодарности", - отметил председатель комитета по обороне ГД Андрей Картаполов.

Сухие продукты, комплекты армейского душа изготавливают волонтеры сообщества "Поможем СВОим72 ZVD" при поддержке гранта губернатора Тюменской области. На минувшей неделе они отправили в зону СВО новую партию гуманитарной помощи, в которую вошли 2 тыс. 100 порций суповых наборов и 500 порций каши.

Евгения Шевцова