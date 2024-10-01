Осенний соревновательный сезон ГТО открыт для школьников Тюменской области

| Фото: центр тестирования ВФСК ГТО Заводоуковского ГО | Фото: центр тестирования ВФСК ГТО Заводоуковского ГО

Учащиеся Заводоуковского городского округа примут участие в спортфестивале "Одна страна – одна команда!", посвященном 10-летию комплекса ГТО.

Соревнования пройдут 15 и 17 октября в спорткомплексе "Центральный" и соберут ребят 8-11 лет. Нормативы смогут выполнить не только участники, но и все желающие.

17 и 24 октября на старт выйдут школьники Исетского района. В фестивале в СОК "Исеть", примут участие ученики начальных классов, сообщает региональный департамент по спорту.

С 14 по 31 октября в центре физкультурной работы "Юность" Тюменского района в пос. Винзили нормативы ГТО впервые попытаются выполнить дошколята.