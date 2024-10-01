Экофилософию Пушкина обсудят в Тюмени на симпозиуме к 225-летию писателя

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Симпозиум "А.С. Пушкин и А.П. Ганнибал: от возделывания сада к воспитанию души" пройдет с 17 по 19 октября в Тюмени и Тобольске. Ключевыми темами станут фаунистические, орнитологические и энтомологические образы, а также флористические мотивы в творчестве писателя, в центре обсуждения — экофилософия Пушкина и современные экологические практики.

Участники из России, Эритреи, Китая рассмотрят творчество поэта в современном культурном контексте с точки зрения разных дисциплин, среди которых философия природы и образования, биосфера, агрокультура, экосознание, биоэтика, геополитика, интермедиальность.

Симпозиум пройдет на двух площадках — в Институте социально-гуманитарных наук и в Тобольском педагогическом институте им. Д.И. Менделеева (филиале) ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Мероприятие приурочено к 225-летию писателя.

Возрастное ограничение: 16+