Более 577,9 тысяч жителей Тюменской области вакцинировались от гриппа

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

577 тыс. 990 жителей Тюменской области поставили прививки от гриппа. Всего в регионе планируется вакцинировать 966 тыс. 110 человек, сообщает информационный центр регионального правительства.

Лидеры по числу жителей, защитившихся от вируса гриппа – Ярковский, Исетский и вагайский районы.

Вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и развития осложнений, напоминает департамент здравоохранения Тюменской области.

Поставить прививку можно в медучреждении по месту жительства. При наличии паспорта и полиса ОМС бесплатно.