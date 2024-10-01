Более 577,9 тысяч жителей Тюменской области вакцинировались от гриппа
Общество, 19:48 15 октября 2024
| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области
577 тыс. 990 жителей Тюменской области поставили прививки от гриппа. Всего в регионе планируется вакцинировать 966 тыс. 110 человек, сообщает информационный центр регионального правительства.
Лидеры по числу жителей, защитившихся от вируса гриппа – Ярковский, Исетский и вагайский районы.
Вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и развития осложнений, напоминает департамент здравоохранения Тюменской области.
Поставить прививку можно в медучреждении по месту жительства. При наличии паспорта и полиса ОМС бесплатно.