О переносе трех концертов сообщила Тюменская филармония

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

На новые даты перенесены три концерта, которые должны состояться в Тюменской филармонии в октябре, марте и мае. О новых датах сообщает концертно-театральное объединение.

Выступление хоровой капеллы "Земля моя – Россия" (6+) переносится с 20 октября на 24 ноября, концерт "Трио Даниила Крамера" (6+) — с 3 на 6 марта, хоровой капеллы "Солдатские песни" (6+) — с 3 мая на 13 мая.

Билеты действительны на новые даты, отмечают организаторы. Уточнить подробности можно по телефону: +7(3452)68-78-78.