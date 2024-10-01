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В Тюменской области будут развивать внутренний туризм за счет КРТ

Экономика, 11:27 17 октября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

За счет механизма комплексного развития территорий планируют развивать внутренний туризм в Тюменской области. Такая возможность появилась после принятия депутатами Тюменской областной думы изменений в закон "О развитии внутреннего и въездного туризма в Тюменской области" 17 октября.

"Данные изменения предложены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях расширения инструментов и механизмов по развитию туристических проектов, кластеров", - уточнила председатель комитета областной думы по социальной политике Ольга Швецова.

Кроме того у властей появилось право определять оператора КРТ и оказывать ему поддержку в виде субсидий и госгарантий, бюджетных инвестиций. В качестве оператора выступает организация с 50 % участия государства – аналог индустриальных парков. Он и будет искать инвесторов, которые реализуют турпроекты на землях КРТ, при этом обеспечивая его необходимой инфраструктурой – дорогами, инженерными сетями и другими объектами, уточнил директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Анатолий Картухин.

"Инструментарий, разработанный корпорацией Туризм.РФ вместе с Минстроем, позволяет передавать участки через торги, либо договоры аренды. Мы создаем основу для того, чтобы этот инструмент использовать для развития туризма в регионе", - дополнил директор департамента.

Депутат областной думы Роман Чуйко подчеркнул, что туристическое КРТ будет развиваться только на государственной и муниципальной земле.

"Интересы наших сограждан, собственников различных форм недвижимости не пострадают. Это для нас очень важно. Законопроект обуславливает участие государства в стратегическом развитии всего туристического кластера. Не все жители могут себе позволить дальние страны и российский юг. А развивать комфортный отдых на местах без господдержки было бы гораздо сложнее", - аргументировал свою позицию депутат.

Отметим, что принятие закона способствует повышению инвестиционной привлекательности тюменской туристической отрасли, развитию внутреннего туризма. Это также дает новые возможности для развития малого бизнеса.

Оксана Корнеенкова

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# КРТ , туризм , Тюменская облдума

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