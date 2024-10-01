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В Тюмени на месяц перекроют участки улиц Саратовской и Ботанической

Общество, 08:55 18 октября 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Движение транспортных средств на участках ул. Саратовской в районе дома № 50 и ул. Ботанической в районе пересечения с ул. Охотская будет прекращено с 27 октября по 27 ноября в Тюмени. Временные неудобства связаны со строительством тепломагистрали, сообщает городская администрация.

Объехать перекрытые участки можно по улицам Охотская, Шадринская, Томская, Охотский переулок.

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут движения, следовать указаниям знаков и соблюдать Правила дорожного движения РФ.

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# перекрытие движения

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