Краеведческую настольную игру "Мерекай" разработали в Тюмени
Общество, 15:17 20 октября 2024
| Фото: департамент культуры Тюменской области
семейную настольную игру "Мерекай" презентовали в Центральной городской библиотеке Тюмени. Проект реализуется на средства гранта Губернатора Тюменской области.
"Мере́кай" означает "думай, соображай". Это первая из трёх игр проекта, разработанного для тюменцев. Основой послужил "Словарь редких и забытых слов по произведениям писателей Тюменской области".
В игре приводятся значения устаревших слов и контекстные отрывки произведений, в которых они употребляются. Отвечая на вопросы, игроки узнали значение забытых слов и совершили виртуальное путешествие по историческому центру Тюмени.