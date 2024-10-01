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Краеведческую настольную игру "Мерекай" разработали в Тюмени

Общество, 15:17 20 октября 2024

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

семейную настольную игру "Мерекай" презентовали в Центральной городской библиотеке Тюмени. Проект реализуется на средства гранта Губернатора Тюменской области.

"Мере́кай" означает "думай, соображай". Это первая из трёх игр проекта, разработанного для тюменцев. Основой послужил "Словарь редких и забытых слов по произведениям писателей Тюменской области".

В игре приводятся значения устаревших слов и контекстные отрывки произведений, в которых они употребляются. Отвечая на вопросы, игроки узнали значение забытых слов и совершили виртуальное путешествие по историческому центру Тюмени.

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# краеведение , настольные игры

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