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В Тобольском районе продолжается газификация сел и деревень

Общество, 15:32 21 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Газификация сел и деревень Тобольского района продолжается. В планах на 2024 год — провести работы в деревнях Байгара, Загваздина и Елань.

Об этом сказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин в прямом эфире 17 октября.

"Вообще у нас в программе газификации предусмотрены 32 населенных пункта. Голубое топливо придет в дома жителей этих сел и деревень", — сказал он.

Во время прямого эфира главе поступил вопрос от жителей дер. Маслова. Они поинтересовались, когда у них проведут газ. В 2024 году в данном населенном пункте закончили изыскательские работы, проектирование. В 2025 году будет произведена газификация, заверил Леонид Митрюшкин.

Глава муниципального образования подчеркнул, что губернатором Тюменской области оказывается серьезная поддержка. В частности, 46 категорий граждан могут воспользоваться льготной газификацией.

"Сумма, которая выделяется правительством Тюменской области на газификацию одного дома — 156 тысяч рублей. В этом году такой услугой воспользовались уже 40 граждан. На газификацию было затрачено чуть больше шести миллионов. Думаю, это хорошее подспорье для наших жителей", — добавил Леонид Митрюшкин.

Напомним, газификация сельских населенных пунктов Тюменской области предусмотрена до 2028 года.

Инна Пахомова

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# газификация , Леонид Митрюшкин , Тобольский район

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