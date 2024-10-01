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Директор Ассоциации туроператоров России: тюменский термин "морезаменитель" работает

Общество, 16:27 21 октября 2024

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Успешные практики межрегионального сотрудничества команда Тюменской области презентовала на туристическом форуме "Большой Урал". Делегация региона организовала панельную дискуссию "Проекты межрегионального сотрудничества в сфере туризма", где обозначила важность кросс-регионального взаимодействия между субъектами страны для генерации и распределения турпотока, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Тюменская область — это один из немногих субъектов, который открыт к творчеству, к идеям, к развитию, причем к любым. Например, Тюмень придумала прекрасный термин "морезаменитель", и это работает. В Уральском федеральном округе Тюмень выступала инициатором создания межрегиональных маршрутов и продолжает работать в этом направлении", - сказала директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

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Тюменская область сотрудничает с 16 субъектами России и реализует совместно ряд проектов. В дальнейшем планируется подписание соглашений с еще рядом регионов, первым из которых станет Курганская область.

Руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов отметил, что регион не только привлекает туристов, но предлагаем им и различные варианты отдыха: "Мы не конкурируем с другими регионами, а выступаем вместе как единый большой отраслевой партнерский проект. Мы работаем на развитие туризма по всей стране".

В рамках форума "Большой Урал" был презентован новый продукт "Резиденция гостеприимства" на базе Туристско-информационного центра на набережной Туры. Он позволяет объектам и регионам-партнерам рассказать о своих продуктах в самом центре Тюмени.

Больше всего туристов в Тюменскую область приезжают из Югры, Ямала, Свердловской, Курганской, Омской, Челябинской областей, Пермского края. Растет интерес и у жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

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