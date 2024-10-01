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О тюменской артели имени Буденного в годы войны расскажут в Текутьевке

Общество, 09:29 30 октября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

О работе тюменской артели имени Буденного в годы Великой Отечественной войны расскажут на лекции в библиотеке истории города им. Текутьева (ул. Щербакова, 11) в Тюмени 31 октября в 17 часов. Этой теме посвящена очередная встреча проекта "Труженики тыла".

Транспортная артель имени Буденного создана в 1941 году путем слияния артелей "Труженик" и "Гужпром". В ее задачи входила транспортировка рабочих материалов среди предприятий города, снабжение города топливом (лесом), заготовка сельскохозяйственной продукции для нужд рабочих крупных тюменских предприятий, содержание городского и кооперативного скота и другое.

Участников встречи познакомят с архивными документами и биографиями членов кооператива.

Для участия в мероприятии необходима предварительная запись по телефону: 8 (3452) 22-52-37.

Возрастное ограничение: 6+.

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# Великая Отечественная война , труженики тыла

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