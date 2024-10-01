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Время реагирования на пожары сократили в Тюменской авиабазе

Общество, 19:38 25 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Время реагирования на пожары сократили сотрудники Тюменской авиабазы благодаря работе в рамках проекта "Эффективный регион". Об этом рассказал директор регионального учреждения Николай Мальцев информационному центру правительства Тюменской области.

Федеральный норматив прибытия для идентификации точки возгорания – 180 минут, работники Тюменской авиабазы сократили этот срок до 120 минут. В планах – уменьшить показатель до 80 минут.

В лесах региона не везде есть сотовая связь, поэтому ведомство закупило радиостанции. Специалисты прибывают на место пожара, идентифицируют его, принимают необходимые меры по тушению и вызывают дополнительные силы, уточнил директор Тюменской авиабазы.

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